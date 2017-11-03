В Норильске мать продала ребенка мужчине, а тот избил 2-месячную малышку

Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы.

Жуткий случай произошел в Красноярском крае в городе Норильск. В больницу после жуткого избиения отцом попала 2х-месячная девочка.

В ходе следствия было установлено, что 26-летняя женщина c 4-летним ребенком приехала в город Норильск по приглашению мужчины с целью создания семьи. Отношения не сложились, и беременная женщина с ребенком осталась на улице. Незнакомый 43-летний мужчина предложил помочь той с жильем и деньгами, а взамен попросил отдать ей новорожденного ребенка. Женщина согласилась и записала мужчину отцом ребенка в документах.

Спустя 2 месяца, 3 августа 2017 года, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, а малышку что-то беспокоило, и она постоянно плакала. "Отец" после тщетных попыток успокоить младенца нанес той несколько ударов. Здоровью ребенка был причинен тяжкий вред.

Мужчина полностью признал свою вину, объяснив, что из-за алкоголя не помнит как бил девочку. Норильский городской суд назначил осужденному наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Видео: Piter.TV