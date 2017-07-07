В Нижнем Тагиле на ходу загорелся трамвай

Вагон трамвая выгорел дотла.

В Нижнем Тагиле загорелся трамвай, который вез пассажиров по маршруту №10. Инцидент произошел примерно в 09:00. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Очевидцы отмечают, что с пламенем водитель или кондуктор пытались справиться с помощью огнетушителя, однако это не помогло. Судя по фото и видео, опубликованным в соцсетх, вагон выгорел буквально дотла за считанные минуты.

Как сообщает пресс-служба, до прибытия пожарных из трамвая было эвакуировано 20 человек, в том числе два ребенка. Потушили возгорание в 09:56 по местному времени.

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Видео: ВК/[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ