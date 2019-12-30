Видео: В Нижнем Новгороде штурмом взяли квартиру мужчины, который устроил взрыв в подвале дома

В квартире у нижегородца обнаружили оружейный арсенал.

В Нижнем Новгороде спецназу пришлось брать штурмом квартиру, где забаррикадировался мужчина с арсеналом оружия.

Накануне Piter.TV сообщал первые подробности о взрыве гранаты в подвале многоквартирного дома в Нижнем Новгороде. ЧП произошло днем 30 января на ул. Светлоярской в Нижнем Новгороде. Во время взрыва пострадали 2 человека. Дом был оцеплен, а жильцы эвакуированы.

Позднее стало известно, что гранату взорвал жилец дома. При обследовании был обнаружен схрон с оружием. Оперативно был установлен и хозяин арсенала. Им оказался 46-летний мужчина. Он забаррикадировался в своей квартире. Спецназ штурмом взял квартиру, мужчина задержан.

Видео: Mash

Фото: ВК, Типичный Нижний Новгород