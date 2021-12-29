В Нижнем Новгороде подростки готовили нападение на школу

Юношей направили в психбольницу для предварительного обследования

В Нижнем Новгороде предотвращено нападение на школу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Массовое убийство планировали совершить три подростка 16-17 лет. План нападения они начали обсуждать в октябре прошлого года, а осуществить задуманное намеревались в апреле 2022-го. Мотивом преступления является "ненависть к людям".

В декабре 2021 - январе 2022 года подозреваемые сообща выбрали объект для нападения – школу, расположенную в Канавинском районе г. Н.Новгорода и спланировали в ходе нападения убивать из огнестрельного оружия учеников и сотрудников указанного учреждения и также определили дату нападения. из сообщения СУ СКР по Нижегородской области

По информации Telegram-канала "112", в квартирах, где проживают подростки, провели обыски. Правоохранители обнаружили личные дневники, в которых юноши писали о планируемых убийствах, а также инструкции по изготовлению СВУ, компоненты к ним и схемы расположения школьных камер видеонаблюдения.

Кроме того, было установлено, что молодые люди были подписаны на закрытый канал в одном из мессенджеров, где публиковались призывы к насильственным акциям в учебных заведениях.

Сейчас с подростками работают следователи. После допросов будет решен вопрос об избрании им меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершению убийства более двух лиц.

Ранее в Мегионе стая бездомных собак напала на мужчину возле школы.

Фото: СК России