В Нижегородской области пьяный парень попросил помощи у полиции, а затем избил полицейского

На дебошира заведено уголовное дело.

В Арзамасском районе Нижегородской области паяный парень напал на сотрудника полиции.

Региональные следственные органы СКР по Нижегородской области сообщают о возбуждении уголовного дела в отношении 28-летнего парня по статье "применение насилия в отношении представителя власти". По версии следствия, 10 июня лежащий на лавочке в парке пьяный парень попросил о помощи у полиции, так как у него болела рука. Сотрудники полиции откликнулись на зов о помощи и доставили парня в больницу.

Уже на территории больницы молодой человек напал на одного из сотрудников МВД. Он оторвал погон с формы и ударил ногой в грудь представителя власти. Другие полицейские пресекли дальнейшие противоправные действия.

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Фото: Piter.TV