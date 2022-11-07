Жильцам объяснили процедуру выкупа недвижимости.

В Невском районе состоялась встреча с жильцами домов, находящихся в зоне строительства Большого Смоленского моста. На освобожденных земельных участках будут размещены конструктивные элементы мостового комплекса, в том числе транспортная развязка. Жильцам объяснили процедуру выкупа недвижимости – вплоть до компенсации всех убытков, связанных с переездом.

Людей ожидает в рамках реализации постановления правительства Санкт-Петербурга на изъятие будущая процедура по подготовке оценочной организации с предварительных стоимостей, стоимости их собственного жилья, в котором они сейчас проживают, со всеми убытками, связанными с переездом, также убытков, связанных, возникающих при наеме риэлтовских компаний. Михаил Овчинников, врио директора Дирекции транспортного строительства Санкт-Петербурга

В основе метода оценки – анализ рыночной стоимости объекта, учитывается также доступ к общественному транспорту и социальной инфраструктуре Кроме того, людям компенсируют съём жилья на срок до полугода – это упростит поиск нового помещения и переезд.

Человек получит денежные средства после отчета об оценке и подписания соглашения об изъятии. Соответственно, человек в праве, воспользоваться деньгами по своему усмотрению, вплоть до переезда, либо, может быть, он их вложит на другие цели, если у них есть альтернативное жилье. Михаил Овчинников, врио директора Дирекции транспортного строительства Санкт-Петербурга

Большой Смоленский мост соединит берега Невы на одном из самых больших промежутков в черте города - между Володарским мостом и мостом Александра Невского в обход исторического центра. Помимо моста будет построено три крупные развязки – на проспекте Обуховской обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай и Союзным проспектом. Планируемый срок завершения строительства – 2028 год.

Видео: КРТИ Санкт-Петербурга

