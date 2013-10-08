Ранее один из злоумышленников помочился на символ памяти погибших воинов ВОВ.

В Невинномысске задержали троих человек, осквернивших Вечный огонь. Такой информацией с журналистами поделились представители краевой прокуратуры по Ставрополью. Известно, что в настоящее время местные следователи работают с подозреваемыми. Ранее молодые люди совершили непристойный акт над памятью павших воинов Великой Отечественной Войны. Фигуранты расследования на допросе заметили, что находились в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время всех троих подозревают в вандализме. Неприятный инцидент зафиксирован около 23 часов вечера 26 марта. Около мемориала "Вечный Огонь" в объектив камеры видеонаблюдения попали местные жители. Сначала они долго прохаживались у Вечного огня, а после один из них в справил на символ памяти воинов ВОВ нужду. После этого все причастные к преступлению лица скрылись в неизвестном направлении. Было возбуждено уголовное дело.

Выпивший мужчина упал в Вечный огонь на Марсовом поле.

Фото и видео: Telegram / Baza

