В Находке пьяный парень угнал машину и устроил ДТП с тремя несовершеннолетними пострадавшими

В ДТП пострадал сам водитель, его несовершеннолетний пассажир и 2 ребенка из другой машины.

В Приморье пьяный 18-летний парень угнал авто и устроил ДТП с пострадавшими.

Управление ГИБДД по Приморскому краю сообщает, что 18-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения угнал машину и поехал кататься по Находке. В какой-то момент он потерял управление, выехал на встречку, где допустил столкновение с другим автомобилем.

В результате ДТП пострадал сам водитель, его несовершеннолетний 16-летний пассажир и двое детей в возрасте 9 и 12 лет из другой машины. Все четверо были госпитализированы в больницу. Как удалось установить, у парня нет прав на управление транспортным средством.

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Фото: Управление ГИБДД по Приморскому краю