Стоимость незаконных услуг составляла 3-11 тысяч рублей в зависимости от срока действия договора.

В Мурманской области семья обвиняется в организации незаконного пребывания в России 76 иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, в 2022 году жительница Мурманска, вступила в преступный сговор со своими мужем и дочерью с целью получения незаконного дохода. Они подыскивали иностранцев, которые намеревались незаконно пребывать на территории РФ, а затем изготавливали для них фиктивные трудовые договоры и уведомления о приеме на работу.

Стоимость незаконных услуг составляла 3-11 тысяч рублей в зависимости от срока действия договора. Все участники противоправной деятельности были задержаны. Подобная криминальная схема позволила фигурантам заработать не менее 250 тысяч рублей. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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Видео: УМВД по Мурманской области