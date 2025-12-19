Пенсионерка заявила на мошенников в полицию.

В Москве задержаны два пособника аферистов, пытавшихся обмануть пенсионерку на 12,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным ведомства, на мобильный телефон 87-летней жительницы столицы начали поступать звонки от незнакомцев, которые представлялись якобы работниками финансовых организаций и силовых структур. Они пытались с помощью распространенной схемы обмана получить право на использование ее электронной подписи и заставить потерпевшую собрать сбережения для передачи их курьеру и внесения на "безопасный счет".

Пенсионерка заявила на мошенников в полицию, но договорилась с ними о встрече. Она взяла с собой муляж денежных средств. Оперативники задержали злоумышленников, один из которых был курьером. Возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Чувашии для задержания лихача полицейские применили огнестрельное оружие.

Видео: ГУ МВД России по Москве