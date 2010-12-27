В Москве задержали журналиста "Новой газеты" Илью Азара

Мужчина участвовал в организации ряда митингов в Москве.

В понедельник, 2 сентября, в Москве задержали специального корреспондента "Новой газеты" Илью Азара. Об этом мужчина сообщил на своем канале в Telegram.

"Уложил ребенка спать, вышел покурить на балкон, с лестничной клетки вышли три полицейских и заявили, что я задержан по 20.2. Прямо в домашней одежде и тапках повели в машину. То, что дома остался один ребенок, которому нет и двух лет, их не волнует" - написал журналист.

По словам журналиста Маргариты Симоньян, ребенок находится с мамой, а самого журналиста "вот-вот отпустят".

Статья 20.2 КоАП РФ посвящена нарушению установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествования или пикетирования. Ранее Азар был организатором акций в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму и политзаключенных.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ОМОН провел показательное задержание на школьной линейке на Елагином острове.

Фото: Илья Азар / Facebook