В Москве задержали россиянина, планировавшего вступить в "Правый сектор"*

Юноша пытался выехать на территорию Украины ради противодействия ВС РФ.

В Москве сотрудники ФСБ задержали россиянина, планирующего вступить в "Правый сектор" (запрещенная на территории России террористическая и экстремистская организация). Об этом рассказали представители пресс-службы регионального надзорного ведомства.

УФСБ России по городу Москве и Московской области задержан гражданин РФ, планировавший вступить в украинскую экстремистскую националистическую организацию "Правый сектор". пресс-служба ФСБ по Москве

Силовики уточнили, что житель города, являясь сторонником праворадикальных националистических взглядов, планировал выехать на территорию Украину для участия в боевых действиях на стороне киевского режима. Во время обысков у молодого человека найдены запрещенная литература, символика неонацистов, военная экипировка. Юноша уже дал показания. В его отношении ведется уголовное расследование по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 282.2 УК РФ.

ФСБ провела обыски у 187 участников пабликов "Колумбайн" ((запрещенная на территории РФ террористическая и экстремистская организация) и "М.К.У." (запрещенная на территории РФ террористическая и экстремистская организация).

Фото и видео: ФСБ России по Москве и Московской области