В Москве задержали пожилого жителя Екатеринбурга, который похитил брата и невестку ради имущества

Полиция задержала в российской столице пожилого мужчину из Екатеринбурга за организацию похищения родного брата и невестки в корыстных целях. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ,
По версии следствия, пенсионер нанял людей для нападения на родственников и перевозки их в столицу. Целью злоумышленника стало имущество жертв.
Задержание случилось во время встречи жителя Урала с похищенными в одном из московских офисов. Он озвучивал потерпевшим свои требования.
Возбуждено уголовное дело, задержанного поместили под стражу.
Ранее мы сообщили о том, что перехваченные в московском аэропорту 225 килограммов золота попали на видео.
Видео: СК РФ
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