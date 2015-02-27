В Москве задержали пожилого жителя Екатеринбурга, который похитил брата и невестку ради имущества

Злоумышленник прибыл в офис, в который доставили его родственников против их воли.

Полиция задержала в российской столице пожилого мужчину из Екатеринбурга за организацию похищения родного брата и невестки в корыстных целях. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ,

По версии следствия, пенсионер нанял людей для нападения на родственников и перевозки их в столицу. Целью злоумышленника стало имущество жертв.

Задержание случилось во время встречи жителя Урала с похищенными в одном из московских офисов. Он озвучивал потерпевшим свои требования.

Возбуждено уголовное дело, задержанного поместили под стражу.

Ранее мы сообщили о том, что перехваченные в московском аэропорту 225 килограммов золота попали на видео.

Видео: СК РФ