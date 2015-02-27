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В Москве задержали пожилого жителя Екатеринбурга, который похитил брата и невестку ради имущества

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Злоумышленник прибыл в офис, в который доставили его родственников против их воли.

Полиция задержала в российской столице пожилого мужчину из Екатеринбурга за организацию похищения родного брата и невестки в корыстных целях. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ, 

По версии следствия, пенсионер нанял людей для нападения на родственников и перевозки их в столицу. Целью злоумышленника стало имущество жертв. 

Задержание случилось во время встречи жителя Урала с похищенными в одном из московских офисов. Он озвучивал потерпевшим свои требования. 

Возбуждено уголовное дело, задержанного поместили под стражу. 

Ранее мы сообщили о том, что перехваченные в московском аэропорту 225 килограммов золота попали на видео.

Видео: СК РФ

Теги: задержание, криминал, москва, похищение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Криминальные происшествия, Видео,

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