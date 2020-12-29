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В Москве задержали молодого человека, дравшегося с полицией на акции в поддержку Навального

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Официальных комментариев по поводу задержания от правоохранительных ведомств нет.

В Москве задержали молодого человека, дравшегося с полицией на акции в поддержку Алексея Навального. Об этом в своём телеграм-канале сообщает издание Baza.

Официальных комментариев по поводу задержания от правоохранительных ведомств нет.

Телеграм-канал Mash сообщает, что молодого человека чеченского происхождения задержали в Псковской области — в данный момент его доставляют в управление Следственного комитета.

Ранее глава "Альянса врачей" сообщила о задержании после обысков.

Теги: задержания, москва, полиция, протесты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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