Заседание Епархиальном собрании столицы прошло в дистанционном режиме.

В Москве за год скончались в 3 раза больше священников и монахов, чем годом ранее. Об этом стало известно на Епархиальном собрании столицы, которое прошло накануне при участии главы Русской православной церкви – патриарха Кирилла. Заседание прошло в дистанционном режиме.

За 2020-й год скончался 91 священник в столице. Годом ранее список состоял из 33-х имен, "в основном, это были пожилые люди", отметил патриарх. Он рассказал, что в завершающемся году в числе погибших священников оказались разные люди – "и молодые, и среднего возраста, и пожилые".

Кирилл поведал, что согласно сведениям Московской патриархии в 2020 году еще болеют или переболели коронавирусом 350 священнослужителей приходов Москвы, а также 720 насельников и насельниц обителей, которые подчиняются патриарху (ставропигии).

Скончались от последствий коронавирусной инфекции 13 московских клириков и соответствующее количество насельников и насельниц ставропигий - заявил патриарх.

Ранее мы сообщали о том, что патриарх Кирилл и его родственники владеют недвижимостью на 225 млн рублей. Это выяснило издание "Проект" в ходе расследования.

Видео: Youtube/russianchurch