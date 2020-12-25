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В Москве за год скончались в 3 раза больше священников и монахов, чем годом ранее

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Заседание Епархиальном собрании столицы прошло в дистанционном режиме.

В Москве за год скончались в 3 раза больше священников и монахов, чем годом ранее. Об этом стало известно на Епархиальном собрании столицы, которое прошло накануне при участии главы Русской православной церкви – патриарха Кирилла. Заседание прошло в дистанционном режиме. 

За 2020-й год скончался 91 священник в столице. Годом ранее список состоял из 33-х имен, "в основном, это были пожилые люди", отметил патриарх. Он рассказал, что в завершающемся году в числе погибших священников оказались разные люди – "и молодые, и среднего возраста, и пожилые". 

Кирилл поведал, что согласно сведениям Московской патриархии в 2020 году еще болеют или переболели коронавирусом 350 священнослужителей приходов Москвы, а также 720 насельников и насельниц обителей, которые подчиняются патриарху (ставропигии). 

Скончались от последствий коронавирусной инфекции 13 московских клириков и соответствующее количество насельников и насельниц ставропигий

- заявил патриарх.

Ранее мы сообщали о том, что патриарх Кирилл и его родственники владеют недвижимостью на 225 млн рублей. Это выяснило издание "Проект" в ходе расследования.

Видео: Youtube/russianchurch

Теги: москва, патриарх кирилл, рпц, священники, смерть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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