Общий материальный ущерб составил около 300 млн рублей.

В Москве возбудили уголовное дело об организации преступного сообщества, действовавшего в сфере недвижимости. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, криминальную организацию создал 36-летний приезжий, у которого уже была судимость. Злоумышленники подыскивали в Москве квартиры, владельцами которых числились умершие одинокие пенсионеры либо граждане иностранных государств, не проживающие постоянно в России. Они использовали поддельные нотариальные доверенности, чтобы оформить переход права собственности на недвижимость.

Злоумышленники сумели завладеть девятью квартирами. Общий материальный ущерб составил около 300 млн рублей. Возбуждены уголовные дела. Полиция задержала 13 фигурантов, в том числе предполагаемого организатора.

Ранее в Республике Тыва задержали подозреваемую в мошенничестве с денежными средствами постояльцев дома-интерната.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА