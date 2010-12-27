Появились подробности избиения мамы и брата блогера Юрия Дудя

Их избили еще осенью, но расследовать дело начали только сейчас.

На Telegram-канале Mash появилась информация о том, что полиция Москвы отказалась расследовать избиение мамы и брата Юрия Дудя, которое произошло еще в конце осени 2018 года. Однако, прокуратура с таким решением не согласилась.

Мать Юрия Дудя Анну Степановну и брата Игоря избили прямо во дворе их дома в восемь часов утра. Нападавших, кстати, было несколько. Игорь Александрович сразу после происшествия обратился в полицию. В январе полиция отказала в возбуждении дела из-за несерьезности травм. Спустя несколько дней прокуратура отменила решение полиции и с сегодняшнего дня дело начинают расследовать.

Анне Степановне 62 года, она преподает химию в школе Олимпийского резерва, Игорю Александровичу – 39 лет.

Фото: vk.com/yurydud