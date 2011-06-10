В Москве строитель пырнул коллегу ножом в пах из-за заказа и попытался сбежать из России

Преступник попытался улететь в Таджикистан.

На территории российской столицы строитель ранил своего коллегу в пах из-за заказа. Соответствующее заявление сделали местные журналисты в Telegram-кналах. В СМИ уточнили, что нападавший предпринял попытку скрыться из страны, однако у него не получилось осуществить этот план. Мужчина был арестован в аэропорту "Домодедово" в тот момент, когда он пытался вылететь в Таджикистан. По информации Telegram-канала SHOT инцидент произошел 10 июня в жилом комплексе "Царицыно-2", который находится в Восточном Бирюлево. Между работниками произошла массовая драка. В ходе силового конфликта один из них пострадал. Позже пациент был госпитализировал в медицинское учреждение. Врачи оценили состояние раненого как тяжелое. В настоящее время его жизнь находится под угрозой. По факту произошедшего ведется уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

В Керчи после погони задержан нетрезвый водитель.

Фото и видео: Telegram / BAZA