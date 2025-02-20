В Москве раскрыто хищение имущества на 7,5 млн рублей из таунхауса на Муравской улице

Один из грабителей находился в федеральном розыске за аналогичное преступление в Крыму.

Российские правоохранительные органы по Москве раскрыли хищение имущества на 7,5 миллионов рублей из таунхауса на Муравской улице. Соответствующая информация поступила от сотрудников пресс-службы столичного управления МВД. Полицейские уточнили, что двое злоумышленников отжали раму пластикового окна в коттедже, после чего незаконно проникли внутрь помещения. Грабители унесли с собой золотые ювелирные украшения, дорогостоящие наручные часы, сумки известных брендов, а также травматический пистолет и женские шубы.

Оперативники при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих неоднократно судимых приезжих мужчин в возрасте 40 и 46 лет. Во время обысков по месту жительства фигурантов расследования были найдены мобильные устройства, часть похищенных украшений и вещей. Сейчас устанавливается местонахождение остальных предметов. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 и части 1 статьи 226 УК РФ. Полиция установила, что один из предполагаемых преступников находится в федеральном розыске за аналогичную кражу, которая произошла в Крыму. Злоумышленники на текущий момент отправлены под стражу.

МВД России публикует видео с задержанным за сопротивление сотрудникам полиции в Новой Москве.

Фото и видео: МВД Медиа