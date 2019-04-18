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В Москве потушили пожар в общежитии Военного университета

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Возгорание началось в ночь на пятницу.

В общежитии Военного университета на Комсомольском проспекте в Москве был ликвидирован пожар. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что пожар полностью удалось потушить в 05:54. Огонь стал распространяться в общежитии университета в ночь на пятницу. По этой причине были эвакуировано 100 человек. О пострадавших при пожаре не сообщается. Площадь возгорания в результате выросла до 1 тыс. квадратных метров.

В тушении огня были задействованы порядка 120 человек и 29 единиц спецтехники.

Ранее мы писали, что несовершеннолетняя выпала с балкона 18 этажа в Кудрово. 

Видео: Telegram / 112, Baza

Теги: военный университет в москве, пожар в общежитии
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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