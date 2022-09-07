Охране спорткомплекса удалось быстро потушить пожар.

В Москве попытались поджечь спорткомплекс "Хрустальный". Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

К зданию на Профсоюзной улице ночью подошел мужчина в оранжевой робе. У него в руках была бутылка с горючей жидкостью. По предварительной информации, это была смесь бензина с маслом. Мужчина вылил ее в щель около окна и пытался поджечь ее с двух попыток.

После того, как из здания пошел дым, мужчина убежал. Охране спорткомплекса удалось быстро потушить пожар. Отметим, что в "Хрустальном" занимается группа тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Ранее МЧС сообщило об увеличении площади природных пожаров в Казахстане в 4,5 раза.

Видео: Telegram / Baza