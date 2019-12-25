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В Москве отец школьника пожаловался на отказ в зачислении сына в 10-й класс
Сегодня, 14:20
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В Москве отец школьника пожаловался на отказ в зачислении сына в 10-й класс

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По его словам, настоящей причиной отказа могло стать создание спецкласса.

В Москве отец школьника пожаловался на отказ в зачислении сына в 10-й класс. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам мужчины, в июне он получил письмо об отказе зачислить сына в 10-й класс школы №57. Причиной отказала назвали низкие результаты ОГЭ по математике, академические задолженности и нарушения дисциплины. Отец ученика отметил, что настоящей причиной отказа могло стать создание спецкласса, из-за которого возникли ограничения по местам. Он также заявил, что его сын хорошо сдал экзамены.

Ранее в Госдуме объяснили, почему за пьянство детей нужно наказывать родителей.

Фото: Piter.tv

Теги: класс, москва, отказ, школьник
Категории: Лента новостей, Новости России,

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