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В Москве обыскивают журналиста, который опубликовал интервью с террористом
Сегодня, 11:45
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Shdaria
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В Москве обыскивают журналиста, который опубликовал интервью с террористом

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В Москве обыскивают квартиру журналиста за публикацию статьи "Из Калуги с джихадом".

У журналиста Павла Никулина утро 31 января не задалось. В его московской квартире проводится обыск в связи с его публикацией "Из Калуги с джихадом". Об этом рассказал сам журналист в своем Twitter. 

Также он сообщил, что он проходит в статусе свидетеля по делу, возбужденному по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Известно, что у репортера изымают технику, а после его доставят на допрос. 

Напомним, что публикация Никулина "Из Калуги с джихадом", в которой рассказывается о гражданине РФ, который присоединился к запрещенной террористической организации "Исламское государство", вышла в журнале The New Times в 2017 году. В результате издание было оштрафовано на 100 тысяч рублей. 

Теги: журналист павел никулин , из калуги с джихадом , новости москва , новости россии , происшествия
Категории: Новости России Происшествия Лента новостей Общество

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