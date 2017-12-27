В Москве обыскивают журналиста, который опубликовал интервью с террористом

В Москве обыскивают квартиру журналиста за публикацию статьи "Из Калуги с джихадом".

У журналиста Павла Никулина утро 31 января не задалось. В его московской квартире проводится обыск в связи с его публикацией "Из Калуги с джихадом". Об этом рассказал сам журналист в своем Twitter.

Также он сообщил, что он проходит в статусе свидетеля по делу, возбужденному по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Известно, что у репортера изымают технику, а после его доставят на допрос.

Напомним, что публикация Никулина "Из Калуги с джихадом", в которой рассказывается о гражданине РФ, который присоединился к запрещенной террористической организации "Исламское государство", вышла в журнале The New Times в 2017 году. В результате издание было оштрафовано на 100 тысяч рублей.