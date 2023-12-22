В Москве на Хорошевском шоссе мужчина в ходе нападения с ножом ранил полицейского

Полиция дважды стреляла в поодзреваемого.

На Хорошевском шоссе мужчина в ходе нападения с ножом ранил полицейского. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления пресс-службы МВД. Известно, что в результате инцидента, зафиксированного в северной части Москвы, есть несколько пострадавших, а также погибший. Представителям правоохранительных органов пришлось применять табельное оружие во время задержания подозреваемого. Мужчину удалось поймать.

Мужчина смог причинить телесные повреждении полицейскому и попытался скрыться в магазине, где совершил нападение на работницу, нанеся ей ранение, а также держал предмет, похожий на нож, в опасной близости от пострадавшей. пресс-служба МВД по городу

Сообщение об опасном поведении одного из жителей города поступило в полицию около 23:30 часов вечера 29 мая по местному времени. Оперативники узнали, что мужчина наносил удары холодным оружием. Его попросили остановиться, однако злоумышленник не отреагировал. В результате фигурант расследования был ранен. В него выстрелили дважды сотрудники правопорядка. На месте инцидента работала бригада медиков. Она оказала помощь пациентам.

Также задержанный подозревается в том, что ранее в одной из квартир жилого дома, расположенного на Хорошевском шоссе, нанес мужчине ранения, несовместимые с жизнью. пресс-служба МВД по городу

Суд приговорил владельца юридической фирмы "Гошин Групп" к пяти годам колонии.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы