Месяц назад в столице суточный показатель новых случаев заражения составлял 2 тыс. 332 человека.

В Москве количество новых случаев COVID-19 за месяц сократилось в три раза. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

За последние сутки в Москве заболели 782 человека. Этот показатель в три раза меньше, чем месяца назад. Как правило заболевают люди в возрасте от 18 до 45 лет (42,7%). Около 31,3% приходится на граждан от 46 до 65 лет. Возрастная категория от 66 до 79 лет болеет в 11,9% случаев. Меньше 10% заражений приходится на россиян старше 80 лет и детей.

В сообщении оперштаба говорится, что все, кто близко контактировал с больными, находятся на карантине под медицинским наблюдением.

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