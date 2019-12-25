В Москве арестовали инспектора Ростехнадзора за получение взятки в размере 1,3 млн руб

СМИ: под подозрение пал Сергей Куликов из центрального аппарата.

В Москве арестовали инспектора Ростехнадзора за получение взятки в размере 1,3 млн рублей. Такое информацией поделились представители издания "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники. В СМИ уточнили, что речь идет о сотруднике центрального управления Сергее Куликове. Он якобы занимался вымогательством денежных средств у руководства НИО "Государственные боеприпасные испытательные полигоны России.

Хамовнический районный суд на два месяца арестовал инспектора центрального управления Ростехнадзора Сергея Куликова. Он обвиняется следственным управлением СКР по Центральному округу столицы в получении взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения. материал издания

Источник утверждает, что во время внеплановой проверки инспектор нашел нарушения, связанные со строительством двух зданий нового испытательного центра перспективных образцов военной техники. Этот объект расположен на территории Красноармейска. Сергей Куликов управлял комиссией по приему и началу эксплуатации. Чиновник мог начать угрожать потерпевшей стороне блокировкой процесса, а также отказом подписания акта приемки. За услуги он попросил 1,3 млн рублей. В том случае, если вместо наличной суммы будет осуществлен электронный перевод, то к деньгам следует добавить еще 25% (за расходы на обналичивание). Надзорное ведомство задержало подозреваемого на служебном месте.

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Фото: Piter.tv

