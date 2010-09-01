В Подмосковье 11-летнюю девочку укусил выпрыгнувший из игрушек скорпион

Как животное оказалось в мешке с игрушками - непонятно.

В Московской области 11-летнюю россиянку укусил выпрыгнувший скорпион. Об этом рассказали представители Telegram-канала Mash. Известно, что дикое животное находилось в мешке с детскими игрушками. Неприятный инцидент зафиксирован на территории деревни Тарасково, расположенного в Наро-Фоминском районе. По словам матери пострадавшей, девочка сначала высыпала игрушки из мешка, а затем оттуда неожиданно выпрыгнул "гость". Он укусил ребенка за руку.

Родители самостоятельно смогли обработать место укуса фенистилом до приезда медиков. Позже бригада врачей диагностировала у школьницы токсическое воздействие яда. Ей вкололи антидот, после чего госпитализировали. В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо. информация о том, как скорпион попал в мешок уточняется. Пока что известно, что семья за границу не выезжала.

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Фото и видео: Telegram / Baza

