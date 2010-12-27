В Московском районе задержали мужчину, который открыл стрельбу из револьвера

В Петербурге мужчина решил разобраться в споре с помощью травматического оружия.

В Московском районе Санкт-Петербурга 10 апреля в 01.40 был задержан 36-летний мужчина, который в ходе конфликта на улице Ленсовета открыл стрельбу из травматического револьвера, в результате чего ранил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба УВО.

В ходе патрулирования, наряд вневедомственной охраны получил информацию о том, что у дома №9 на улице Ленсовета происходит конфликт между гражданами и слышны звуки выстрелов.

По предварительным данным, к 36-летнему мужчине на остановке общественного транспорта подошли двое неизвестных и попросили сигареты. Гражданин ответил отказом, после чего неизвестные стали угрожать ему расправой и начали вести себя агрессивно. В ходе возникшего конфликта мужчина достал травматический пистолет и выстрелил, а затем еще несколько раз попал в своих оппонентов. В результате один из участников ссоры получил ранение в спину. Пострадавшего незамедлительно доставили в Городскую больницу № 26.

Задержанного доставили в отдел полиции, где изъяли травматический револьвер "Гроза". Сейчас оружие находится на экспертизе.

По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: пресс-слжуба УВО