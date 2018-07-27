Возле метро в Московском районе появятся театральные маски из цветов

Каждый год в оранжерее выращивают для Московского района 165 тысяч цветов.

В этом году в петербургской оранжерее попытаются вырастить гвоздику и вербену. В 2018 году удалось впервые вырастить антирринум и львиный зев. Об этом сообщает начальник участка благоустройства и растениеводства в ГУП "Московский парк Победы" Цветалина Крыстева.

В этом году около метро в Московском районе сделают новые цветники в виде театральных масок в цветовой гамме оранжевый - желтый - серый. Каждый год в оранжерее Московского района выращивают 165 тысяч цветов, чтобы оформить Московский парк победы и частично улицы Московского района.

С приходом тепла в Петербурге должны начать распускаться виола, георгины, петуния, агератум, аллисум, бегония.

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