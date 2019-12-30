В Московском районе грабитель забрался на 3 этаж по пожарной лестнице и вскрыл сейф

Ему удалось скрыться.

17 января в полицию Московского района поступил звонок: гражданка утверждала, что неизвестный мужчина сначала проник на территорию здания на Цветочной улице через бетонный забор, затем поднялся по пожарной лестнице на 3 этаж и вскрыл кувалдой сейф.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, грабителю удалось похитить 3000 евро и 2000 долларов.

Сейчас полиция разыскивает грабителя.

Ранее мы сообщили, что злоумышленник похитил ноутбук из администрации муниципального образования в Петербурге.

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