Владимир Боля сообщил о приглашении в республику экспертов Россельхознадзора.

В Молдавии заявили, что будут добиваться возвращения своей продукции на рынок России. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала "Публика" сделал министр по сельскому хозяйству Владимир Боля. Чиновник пригласил представителей Россельхознадзора проверить поставляющих фрукты и овощи предприятия, проанализировать качество продуктов. Таким образом эксперт ответил на вопрос о том, планирует ли Кишинев отказываться от продовольственных поставок на территорию РФ.

Как министр я намерен создавать условия, чтобы молдавские продукты были на всех рынках мира. Я работаю над тем, чтобы создать рынки в плюс, а не в минус. Владимир Боля, министр по сельскому хозяйству Молдавии

Министр добавил, что в Молдавии настаивают на том, чтобы сотрудники Россельхознадзора приехали в страну вместе с представителями Агентства по безопасности пищевых продуктов. Он призвал международных специалистов расследовать каждый конкретный случай.

Бывшего президента Молдавии обвинили в поддержке спецоперации на Украине.

Фото и видео: YouTube / PublikaMD