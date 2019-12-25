Активисты посчитали, что Тудор Тутунару воспользовался служебным положением, чтобы поставить себе вакцину от Pfizer.

В Молдавии чиновника, привившегося без очереди, облили зеленкой. Об этом пострадавший сообщил в видеообращении на собственной странице на Facebook. Георгий Кавкалюк, представляющий партию РАСЕ. Ранее мужчина находился на посту заместителя руководителя полиции Кишинева. По его заявлению, удар на себя от недовольных граждан принял вице-председатель Сынжерейского районного совета Тудор Тутунару. Его обвинили в том, что он воспользовался служебным положением и привился препаратом компании Pfizer. Поведение чиновника депутат назвал бессовестным.

Я предупреждал, что мы будем вести войну со всеми чиновниками, которые, злоупотребляя своим положением, сделают прививки раньше врачей, пожилых людей и народа. Георгий Кавкалюк, молдавский депутат

Политик напомнил, что протест в отношении Тутунару связан с поддержкой медиков. Он предупредил, что подобные акции запланированы по всей республике. Он попросил местных жителей сообщать о всех, кто привился вакциной вне очереди.

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