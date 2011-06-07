В Минздраве рассказали о тенденции к ухудшению репродуктивного здоровья

Олег Аполихин назвал основные причины проблем с зачатием у россиян.

Тенденция к ухудшению репродуктивного здоровья мужчин и женщин наблюдается во всем мире, но рост показателей мужского бесплодия в России объясняется улучшением выявляемости. Соответствующий комментарий по проблеме журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина, филиала НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью мужчин при министерстве по здравоохранению Олег Аполихин. Врач указал, что население стремится завести ребенка в более позднем возрасте. Увеличивается средний рост как матери, так и отца. В связи с такими условиями увеличиваются и факторы риска по сопутствующим заболеваниям у тех, кто планирует зачатие.

Эксперт заметил, что образ жизни, наличие вредных и полезных привычек играют ключевую роль в проблеме. По его словам, именно репродуктивное здоровье можно назвать "индикатором" общего здоровья человека. Причинами развития бесплодия как у пациентов мужского, так и женского полов являются врожденные аномалии, заболевания эндокринной, иммунной систем, нарушения обмена веществ, инфекционно-воспалительные заболевания половых органов. Для того, чтобы не допустить появления нарушений в работе репродуктивной системы, важно регулярно и вовремя проходить профильные обследования и соблюдать принципы ЗОЖ.

Увеличение цифр в статистике мужского бесплодия объясняется улучшением выявляемости заболеваний. В последние годы при поддержке правительства РФ и Минздрава России был проведен целый ряд пилотных проектов, направленных на раннюю диагностику и лечение заболеваний репродуктивной системы у мужчин и женщин. Олег Аполихин, врач

Напомним, что в стране разработан и внедрен "Сертификат молодоженов". Этот документ позволят молодым людям, регистрирующим брак, пройти бесплатное обследование своего репродуктивного здоровья. С января 2024 года впервые в мире на федеральном уровне в России запущена диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья. Мужчины и женщины репродуктивного возраста могут по полису ОМС пройти целый комплекс обследования. А в случае необходимости им будет предоставлено лечение заболеваний репродуктивной системы.

В Минздраве РФ пояснили, как будет устроена процедура оценки репродуктивного здоровья детей.

Фото: pxhere.com