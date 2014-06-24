В Минздраве РФ пояснили, как будет устроена процедура оценки репродуктивного здоровья детей

Профильные осмотры будут проходить в детских поликлиниках и женских консультациях.

В российском министерстве по здравоохранению рассказали о том, как будет устроена процедура оценки репродуктивного здоровья детей и подростков. Соответствующие проверки введены с 1 сентября 2025 года ведомственным приказом. Соответствующее заявление сделали журналисты газеты "Коммерсант". В СМИ уточнили, что профильные осмотры будут проходить в детских поликлиниках и женских консультациях, а на отдаленных и сельских территориях мероприятия будут организованы с помощью передвижных комплексов с медицинским оборудованием и мебелью. Эксперты на данный момент скептически настроены к новым проверкам в связи с острым дефицитом акушерок и детских урологов-андрологов.

Приказ Минздрава "Об утверждении порядка прохождения несовершеннолетними профилактических медицинских осмотров" вступил с законную силу. Текст документа обсуждался в пятницу, 5 сентября, в Сочи на общероссийском семинаре "Репродуктивный потенциал России: версии и контрверсии". Утверждено, что по стране все дети, начиная с шестилетнего возраста, будут проходить первичный осмотр у акушера-гинеколога либо уролога-андролога. Подростков старше 13 лет профильные специалисты будут осматривать регулярно. По старым правилам, напомним, урологи и гинекологи участвовали в диспансеризации несовершеннолетних граждан, начиная только с 14 лет.

Напомним, что с 2024 года федеральное правительство запустило программу бесплатной оценки репродуктивного здоровья россиян в рамках диспансеризации. Пройти такое обследование могут мужчины и женщины от 18 до 49 лет. В конце января 2025 глава государства Владимир Путин поручил Минздраву России разработать порядок медицинских осмотров детей для более раннего выявления у них репродуктивных заболеваний.

