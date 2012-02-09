В Минтруде сообщили, что как минимум 40% семей в России не могут оформить ипотеку

Ольга Баталина рассказала о том, что следует по-другому улучшать жилищные условия семей.

В российском министерстве по труду и социальной защите сообщили, что как минимум 40% семей в России не могут оформить ипотеку. Соответствующее заявление чиновница в рамках сессии "Инвестиции в традиционные ценности: благополучная многодетная семья как национальная идея России", проводимой на Восточном экономическом форуме. Профильное ведомство разрабатывает новые формы поддержки для улучшения жилищных условий семей. Эксперт назвала ипотеку быстрым, понятным и комфортным для ряда семей способом.

У нас, к сожалению, в этом блоке в последние годы наметился очевидный перекос в пользу ипотеки. Но даже по самым оптимистичным оценкам минимум 40% семей не имеют возможности никакую ипотеку оформить в силу недостаточности доходов и в силу того, что ипотечная нагрузка для таких семей избыточно велика. Ольга Баталина, глава Минтруда РФ

Чиновница пояснила, что в ряде случае ипотека может являться сдерживающим фактором в вопросе рождаемости. Она добавила, что долгосрочные финансовые обязательства перед семьей могут войти в противоречие с решением о рождении очередного ребенка. Ольга Баталина призвала искать другие формы поддержки жилищного комфорта для граждан.

В Минтруде назвали резервы для улучшения демографической ситуации.

Фото и видео: Восточный экономический форум

