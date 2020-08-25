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В Минске сотрудник КГБ погиб во время антитеррористической операции

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Преступник был уничтожен ответным огнем.

Сотрудник КГБ Белоруссии погиб при проведении антитеррористической операции в Минске. Об этом сообщается на сайте КГБ республики.

В опубликованном заявлении уточняется, в одной из квартир жилого дома был открыт огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Это произошло в ходе проведения специальных мероприятий по по поиску лиц, причастных к террористической деятельности.

Один из сотрудников КГБ Белоруссии был смертельно ранен. Он скончался от полученных ран. Преступник был уничтожен ответным огнем. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 ("Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности").

Ранее в Уфе задержали готовившую теракт группировку неонацистов.

Видео: Telegram / Baza

Теги: антитеррористическая операция, кгб белоруссии, минск, смерть
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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