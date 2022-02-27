В Минске начался митинг в поддержку Украины

Митингующие соберутся у здания Генерального штаба Минобороны.

В Минске начинается митинг против военной операции на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.

Ожидается, что в 17:00 по местному временю состоится сбор митингующих у здания Генерального штаба Минобороны Белоруссии. Акции также пройдут в других городах страны на центральных площадях и возле городских администраций.

На улицы Минска уже вышли некоторые группы людей, которые скандируют "Нет войне". Также люди несут цветы к посольству Украины в белорусской столице.

Ранее мы сообщали, что Украина согласилась на переговоры с Россией в Белоруссии.

Видео: Telegram/NEXTA