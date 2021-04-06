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В Минобороны заявили, что Украина применила в Запорожье отравляющие вещества против российской армии
Сегодня, 18:50
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В Минобороны заявили, что Украина применила в Запорожье отравляющие вещества против российской армии

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В организмах пациентов нашли отравляющее вещество ботулотоксин типа В.

В Запорожье украинские военные применили против российской армии отравляющее вещество. Инцидент произошел в  районе населенного пункта Васильевка. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. 

Военных доставили в больницу и направили на медицинские исследования. В организмах пациентов нашли отравляющее вещество ботулотоксин типа В.

Как рассказали в ведомстве, произошедшее расценили как теракты с применением химических отравляющих веществ. Сейчас проводится дополнительное расследование отравления  главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

Ранее на Piter.tv: генштаб ВСУ признал отсутствие контрнаступления украинских войск.

Фото: Piter.tv

Теги: ботулотоксин, васильевка, запорожье, минобороны, химическое оружие
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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