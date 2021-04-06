В Минобороны заявили, что Украина применила в Запорожье отравляющие вещества против российской армии

В организмах пациентов нашли отравляющее вещество ботулотоксин типа В.

В Запорожье украинские военные применили против российской армии отравляющее вещество. Инцидент произошел в районе населенного пункта Васильевка. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Военных доставили в больницу и направили на медицинские исследования. В организмах пациентов нашли отравляющее вещество ботулотоксин типа В.

Как рассказали в ведомстве, произошедшее расценили как теракты с применением химических отравляющих веществ. Сейчас проводится дополнительное расследование отравления главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

Ранее на Piter.tv: генштаб ВСУ признал отсутствие контрнаступления украинских войск.

Фото: Piter.tv