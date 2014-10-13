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В Минобороны сообщили, что в украинских лабораториях изучали распространение инфекций через птиц

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В рамках проекта было изучено 145 биологических видов.

Стали известны подробности "проекта UP-4", который проводился в украинских лабораториях. Об этом сообщил журналистам начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, этот проект был рассчитан на период 2020 года и реализовывался с участием лабораторий в трех городах: Киев, Харьков и Одесса. Его цель заключалась с изучении возможности распространения инфекций через птиц. Также Кириллов отметил, что в рамках проекта было изучено 145 биологических видов.

Были выявлены как минимум два вида перелетных птиц, маршруты которых проходят преимущественно через территорию России. Одновременно обобщались сведения о маршрутах миграции, пролегающих через страны Восточной Европы.

Игорь Кириллов, начальник войск РХБЗ ВС РФ

Ранее мы сообщали, что Минобороны опубликует новый пакет документов о биолабораториях на Украине.

Видео: Минобороны России

Теги: игорь кириллов, лаборатории, минобороны россии, рхбз, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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