Минобороны РФ: украинские националисты убили четырех человек в Мариуполе

По словам Конашенкова, националисты стреляли по бойцам Народной милиции ДНР из-за спин мирных жителей. Ранены пятеро мирных граждан.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что украинские националисты убили 4 человек в Мариуполе. Кроме того, 150 местных жителей были использованы ими в качестве живого щита. Об этом Конашенков заявил на брифинге.

Военнослужащие ДНР столкнулись с националистами 6 марта. Около 17:00 по московскому времени между ними началось вооруженное столкновение. По словам Конашенкова, националисты стреляли по бойцам Народной милиции ДНР из-за спин мирных жителей. Ранены пятеро мирных граждан. Генерал-майор подчеркнул, что освобожденные мирные жители покинули Мариуполь через район Вингорадное. Их отправили на подконтрольную территорию. Мирные жители получили необходимую помощь.

Ранее мы сообщили, что Киев отказался от открытия гуманитарных коридоров РФ.

Видео: Минобороны России