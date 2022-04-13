В Минобороны России подтвердили информацию о сдаче в плен более тысячи украинских военных

Игорь Конашенков подтвердил, что пленные сдались в районе завода имени Ильича.

Российское министерство по обороне назвало число сдавшихся в Мариуполе украинских военных. Информация распространена официальным представителем военного ведомства РФ в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 13 апреля Игорем Конашенковым. Генерал-майор подчеркнул, что в плену оказались 1026 морских морпеха противника. Из них 162 человека являются офицерами Вооруженных сил Украины.

Эксперт добавил, что сдавшиеся в плен силам Донецкой народной республики служили в составе 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Части сдавшихся в плен была оказана медицинская помощь, после чего пострадавших госпитализировали.

ВС России уничтожили еще два склада вооружения ВСУ и четыре вертолета.

Фото и видео: Минобороны России