В Минобороны России подтвердили информацию о сдаче в плен более тысячи украинских военных

Российское министерство по обороне назвало число сдавшихся в Мариуполе украинских военных. Информация распространена официальным представителем военного ведомства РФ в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 13 апреля Игорем Конашенковым. Генерал-майор подчеркнул, что в плену оказались 1026 морских морпеха противника. Из них 162 человека являются офицерами Вооруженных сил Украины.
Эксперт добавил, что сдавшиеся в плен силам Донецкой народной республики служили в составе 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Части сдавшихся в плен была оказана медицинская помощь, после чего пострадавших госпитализировали.
ВС России уничтожили еще два склада вооружения ВСУ и четыре вертолета.
Фото и видео: Минобороны России
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