В Минэнерго назвали сроки восстановления энергоснабжения в Приморье

Евгений Грабчак объяснил, что повреждения фиксируются в труднодоступных районах по региону.

В Минэнерго России назвали сроки восстановления энергоснабжения в Приморье. Об этом рассказал заместитель главы профильного ведомства Евгений Грабчак журналистам телеканала "Россия 24". По словам чиновника, быстро ликвидировать последствия стихии в регионе не получится. Это связано с тем, что много повреждения фиксируется в труднодоступных местах.

Составлен детализированный план, согласованный совместно с региональными властями, по восстановлению...К сожалению, быстро нам восстановить электроснабжение не удастся с учетом масштаба повреждений. Я думаю, что несколько дней это все будет происходить еще Евгений Грабчак, замминистра энергетики России

Напомним, что в Приморье введен режим чрезвычайной ситуации. С ночи 19 ноября в регионе идет дождь со снегом. Множество жителей остались без электричества, отопления, водоснабжения. В частности, сообщается о падении опор ЛЭП. Линии электропередач не выдерживают большой вес наледи.

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