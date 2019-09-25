В Милане во время празднования победы сборной Италии на Евро пострадали 15 человек

Они получили повреждения различной степени тяжести.

Во время празднования победы сборной Италии над командой Англии в финале чемпионата Евро по футболу пострадали 15 человек. Из них трое попали в больницу, пишет газета Corriere della Sera.

Отмечается, что болельщики получили травмы на центральной площади Дуомо. Одного человека госпитализировали с ранением в области живота, которое он получил из-за сработавшего пиратехнического устройства. Еще один болельщик потерял по той же причине три пальца на руке. Третий госпитализированный получил повреждение в области груди от удара об ограждение.

Кроме того, у двух болельщиков злоумышленники отобрали телефон. Полицейские уже задержали их.

Видео: YouTube / Fanpage.it