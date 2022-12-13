В Мелитополе совершили покушение на замначальника МВД по Запорожью

СК РФ возбудил уголовное дело.

Самодельное взрывное устройство взорвалось на территории города Мелитополь в тот момент, когда заместитель начальника местного ГУ МВД по Запорожской области открыл ворота, выходя на работу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Известно, что события зафиксированы днем 2 мая около жилого здания, расположенного по улице Пирогова.В настоящее время есть пострадавший, мужчина госпитализирован.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту посягательства на жизнь заместителя начальника ГУВД России по Запорожской области (часть1 статьи 222.1 и статья 317 УК РФ) пресс-служба СК РФ по региону

Следственные структуры и эксперты устанавливают причастных к совершению преступления, а по изъятым в ходе осмотра места происшествия объектамведутся судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы происшествия.

Слесарь из Липецкой области попытался поджечь коктейлями молотова здания администрации и суда.

Фото и видео: Следственный комитет России