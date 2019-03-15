В Магадане состоялся суд над женщиной, которая 7 лет морила голодом приемного ребенка

В сети опубликовано видео из зала суда, где был оглашен приговор женщины, которая несколько лет издевалась над ребенком, взятого из приюта.

В Магаданской области вынесен приговор женщине, которая много лет морила голодом и довела до болезни премного ребенка ради соцвыплат, которые потратила на себя.

Следствием и судом установлено, что 2008 году обвиняемая придумала способ нажиться за счет государственного бюджета. Она придумала мошенническую схему, которую воплотила в жизнь. Вместе с супругом, которого она не поставила в известность о своих намерениях, женщина образовала приемную семью и установила опеку над малолетним жителем Магадана, оставшимся без попечения родителей. Затем в течение нескольких лет она недокармливала ребенка, не давала ему лекарства. Таким образом, она "подделывала" клиническую картину заболевания ребенка.

Подсудимая добилась у медиков оформления инвалидности на ребенка, и получила соответствующие соцвыплаты. Затем в течение 7 лет она продолжала задуманное.

Для сохранения статуса инвалидности у мальчика женщина на протяжении почти семи лет продолжала поддерживать его тяжелое состояние и симптомы якобы имеющихся у него болезней. В результате у ребенка развилось заболевание, связанное с крайним истощением, поскольку предоставляемое опекуном питание было достаточным только для удовлетворения самых минимальных потребностей организма, необходимых для поддержания жизнедеятельности. СУ СК РФ

Этими действиями она подорвала серьезно здоровье ребенка. Истощение было таким сильным, что ребенок в 11 лет весил как 4-летний. Вскрылось все только благодаря бдительности работников одной из больниц, куда был доставлен ребенок. Опытный врач сразу определила, что ребенка попросту практически не кормят. С ребенком врач поговорил наедине, и ребенок рассказал истинную картину. К делу сразу подключились следователи.

Мальчика устроили в другую благополучную семью, где его любят и всячески помогают. Ущерб государству от мошенничества женщины составляет 2,5 миллиона рублей, которая она использовала в своих целях.

Сейчас состоялся суд. Статьи, которые фигурируют в деле: "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "мошенничество при получении выплат", "причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Ранее Piter.TV сообщал, что москвич брал опеку над детьми из детдома, насиловал и возвращал обратно.

Видео: СУ СК РФ