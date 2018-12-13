В МВД рассказали о самых частых ситуациях, с которыми не могут справиться водители на экзаменах

Чаще всего проблемы возникают при выездном экзамене в городе.

В МВД рассказали о самых частых ошибках, которые допускают новички во время экзамена на водительские права. Наиболее распространенными проблемами считаются осуществление параллельной парковки, заезд в гараж задним ходом и преодоление эстакады. Об этом сообщает Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Также представители закона зафиксировали неуверенность при управлении транспортным средством. Часто соискатели не уступают дорогу другим участникам дорожного движения, когда у них глохнет мотор.

Отметим, что с первого раза экзамен на "площадке" удается сдать 42 процентам водителей, еще 31 процент с первой попытки сдают "город". Теоретическую часть сдают более чем три миллиона человек.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге заработал колл-центр поддержки туристов.

Видео: Piter.tv