В МВД России объяснили отмену обязательной отметки о браке и детях в паспорте

Объяснили это цифровизацией.

Необходимость обязательной отметки о браке и детях в паспорте гражданина России объяснили в пресс-центре МВД РФ цифровизацией. Об этом сообщила пресс-служба ведомства ТАСС.

Отмечается, что основные сведения о россиянах хранятся в информационных системах органов власти и предоставляются заинтересованным ведомствам по запросу. По этой причине приняли решение о отмене обязательной отметки в паспорте о регистрации брака и детях.

В августе 2021 года стало известно, что к середине 2022 года МВД России прописку в паспортах, на первом этапе для несовершеннолетних, переведет в электронный формат. Это поможет в будущем отказаться от отметки о регистрации по месту жительства.

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