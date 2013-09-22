В МО РФ сообщили об ударе ракетами "Оникс" по военному аэродрому в районе Одессы

Туда поступало иностранное вооружение.

Ракеты "Оникс" уничтожили ангары с беспилотными летательными аппаратами Bayraktar TB2, ракетным вооружением и боеприпасами в районе Одессы. Вооружение поступило из США и европейских стран. Об этом 3 мая во время ежедневного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Логистический центр располагался на военном аэродроме. Через него осуществлялась доставка импортного вооружения.

Кроме того, самолеты ВКС России нанесли поражение 6 украинским военным объектам с помощью высокоточных ракет воздушного базирования. Спецоперация проводилась в течение ночи. Ракеты попали по пункту управления, складу боеприпасов, а также четырем районам "сосредоточения живой силы и военной техники".

Ранее пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки рассказала о том, как поставки вооружения сказываются на боеготовности США.

Фото и видео: Минобороны России