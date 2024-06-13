В МОК заявили, что получили от Украины много информации о российских спортсменах

Марк Адамс рассказал о работе над проверкой данных по поводу атлетов из Белоруссии и РФ.

Международный олимпийский комитет (МОК) получил большое количество информации о российских и белорусских спортсменах от украинских представителей. Соответствующее заявление сделал на пресс-конфренции с журналистами официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс. Ранее иностранец уведомил СМИ, что процесс проверки нейтрального статуса атлетов, готовящихся принять участие в Олимпиаде в Париже в 2024 году, продолжается, а также далек от своего завершения.

Причина, по которой это занимает так много времени, в том, что мы делаем все очень тщательно. Все должно быть сделано с точностью, нам нужно получить всю необходимую информацию. Много информации мы получили от украинцев, это изучается. Марк Адамс, пресс-секретарь МОК

Напомним, что летние Олимпийские игры в Париже состоятся в период с 26 июля по 11 августа. МОК в марте 2023 года выпустил рекомендацию по допущению на состязания российских и белорусских спортсменов к соревнованиям исключительно в нейтральном статусе, а также при соблюдении условия, что таким атлетам будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и национальными спортивными организациями.

В МОК заявили о повторной проверке отобравшихся на Олимпиаду россиян.

Фото и видео: YouTube / IOC Media