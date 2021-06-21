В МИД России оценили влияние результатов выборов в Армении на ситуацию в Карабахе

Глава ведомства считает, что следует дождаться формирования состава нового правительства страны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал влияние проведения внеочередных парламентских выборов на ситуацию в Нагорном Карабахе. На соответствующий вопрос он ответил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид.

По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, прежде чем говорить о влиянии, следует дождаться, когда будет сформировано новое правительство страны.

Выборы только что состоялись, пока еще непонятно, как эти результаты скажутся на оформлении политической жизни в новых условиях. Давайте дождемся, пока там будет правительство. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Он отметил, что в настоящее время российские власти исходят из того, что трехсторонние соглашения Россия-Азербайджан-Армения, которые помогли остановить войну и запустили процесс согласования экономического взаимодействия, работают и отвечают интересам сторон.

Ранее Лавров продекламировал стихотворение Константина Симонова "Тот самый длинный день в году". Чтение произведения советского писателя состоялось в рамках международной акции к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Видео: МИД РФ